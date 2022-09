Allerta maltempo in Fvg, arrivano pioggia e Scirocco

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per l’intera giornata di domani a causa delle piogge abbondanti e dei temporali previsti nelle prossime ore su alcune aree della regione. Domani - si legge nell’avviso meteo - un fronte atlantico determinerà un deciso aumento dell’instabilità atmosferica e il temporaneo afflusso di aria molto umida da sud nei bassi strati. Già dal primo mattino e poi in giornata sono probabili temporali sparsi con piogge abbondanti; saranno possibili anche locali temporali forti, specie su pianura e costa, e piogge intense, in particolare sulla fascia orientale. Vento moderato da sud-ovest in quota, Scirocco moderato sulla costa, forse a tratti sostenuto. Per venerdì è previsto ancora tempo instabile con probabili rovesci o temporali sparsi in giornata. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.