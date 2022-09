Una messa in memoria di Omar Monestier nella cattedrale di San Giusto a Trieste

TRIESTE «Sarà una Santa messa con spirito di preghiera e, al tempo stesso, di gratitudine verso un uomo che ha amato e creduto profondamente in Trieste e in questo territorio». Con queste parole il vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi ricorda il direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto, Omar Monestier, improvvisamente scomparso lo scorso primo agosto nella sua abitazione di Moruzzo, in Friuli, all’età di 57 anni.

A poco più di un mese dalla scomparsa del giornalista viene promosso un momento di raccoglimento a Trieste in sua memoria, anche per dare la possibilità di ricordarlo alle tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato, piangendone la morte con centinaia di messaggi di cordoglio, stima e affetto, ma che non hanno potuto dargli l’ultimo saluto in occasione dei funerali, celebrati il 4 agosto nel Duomo della sua Belluno. La messa sarà officiata dal vescovo Crepaldi e si terrà nella Cattedrale di San Giusto dopodomani, venerdì 9 agosto, alle 18.

«Omar, da vero giornalista innamorato del suo lavoro, era curioso e appassionato. E quindi Trieste - una città speciale per tanti motivi, incluse le sue “stranezze” che a noi triestini sembrano del tutto normali - lo ha attratto da subito. Ci si è immerso, ci si è buttato, l’ha vissuta con grande intensità e partecipazione. Ringrazio l’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi - afferma ancora Giani - per il suo affettuoso pensiero nei confronti di Omar, della sua famiglia, de Il Piccolo e dei triestini che volessero ricordarlo, venerdì a San Giusto, con noi».

A officiare la messa, dodomani alle 18, sarà come detto il vescovo Giampaolo Crepaldi, che spende parole di stima nei confronti del Direttore, scomparso oltre un mese fa. «Omar Monestier non ha trascorso molto tempo in questa città - afferma il vescovo Crepaldi - ma la mia impressione, fin da subito, è stata che lui fosse un uomo che amava molto questo luogo, che sperava nel suo sviluppo e ci credeva. Una città che, nelle sue varie componenti, ha ritrovato nel quotidiano Il Piccolo da lui diretto, un punto di riferimento, in una stagione storica piuttosto complessa e difficile. La messa - aggiunge il vescovo di Trieste - sarà un momento di preghiera con il quale affronteremo il dolore e ci stringeremo alla sua famiglia, ai suoi figli, ai suoi amici, alla famiglia del Piccolo, ma vuole essere anche un modo attraverso il quale dire grazie. I funerali si sono tenuti a Belluno, ma Trieste con questa messa vuole dare anche una testimonianza di gratitudine verso questo uomo che amava profondamente il suo lavoro e questo territorio. Sarà - conclude il vescovo Crepaldi - una Santa messa con spirito di preghiera e di gratitudine».