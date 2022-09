Incendio in un appartamento al terzo piano in via Giusti a Trieste

TRIESTE Nella mattinata di oggi, martedì 6 settembre, un incendio è scoppiato, per cause ancora da accertare, in un appartamento al terzo piano di via Giusti 18, a Gretta.

Attorno alle 9.30 il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste è stato allertato per del fumo che usciva dalle finestre. Giunti sul posto, la prima squadra, l'autoscala, il funzionario di guardia ed il furgone polisoccorso, sono riusciti ad entrare nell'appartamento, in quel momento con nessuno all'interno, e spegnere prontamente l'incendio.

Una volta domate le fiamme, gli operatori hanno iniziato le operazioni di raffreddamento e di evacuazione dei fumi attraverso la ventilazione forzata con appositi motoventilatori.

L’appartamento risulta parzialmente danneggiato.