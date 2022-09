Coppia si perde durante un’escursione in Val Rosandra: soccorsi dai vigili del fuoco

TRIESTE Attorno alle 20.30 di lunedì 5 settembre, il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una coppia di ragazzi che non riusciva più a trovare la via del ritorno dopo un'escursione in Val Rosandra.

Col supporto dell'operatore di sala operativa dei Vigili del Fuoco, i malcapitati sono riusciti a fornire le coordinate geografiche della loro posizione, che li ha geolocalizzati nei pressi della Sella di Monte Carso.

Giunta nei pressi nel rifugio Premuda, la squadra di Muggia e tre volontari del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungere i ragazzi e, una volta assicuratasi che stessero bene, ad accompagnarli al centro abitato di Bagnoli.