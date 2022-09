Trieste, iniziati i lavori di asfaltatura in largo Irneri

Tempo di restyling per alcune delle principali arterie stradali in distinte zone della città. A partire da oggi, infatti, sono iniziati i lavori di ripavimentazione e asfaltatura nella zona di Campi Elisi. Un tratto altamente trafficato (anche da mezzi pesanti) e che presenta criticità in più parti, tanto da richiedere un periodo di intervento di circa un mese. Si comincia con Passeggio Sant’Andrea tra via Fiamme Gialle (fine Grande Viabilità) e Largo Irneri: qui il programma operativo prevede un intervento complessivo della durata di cinque giorni, dalle 8 del mattino alle 18. Video di Andrea Lasorte

01:15