A Barcola arrivano spuntano gli aghetti di mare

Stupore, certo che sì. Ma anche un po’ di preoccupazione. È il “mix” di sensazioni che hanno provato i bagnanti dei Topolini, costretti a fare i conti con la presenza in mare, decisamente inattesa, di alcuni fastidiosi molluschi che punzecchiavano la pelle. A segnalare per primo il fenomeno è stato il bagnino Mario Gessa, che ha raccolto l’inquietudine di chi usciva dall’acqua. Subito gli esperti dell’Ogs hanno effettuato un campionamento per capire di cosa si trattasse: «Danno fastidio, ma non sono pericolosi». Qui l'articolo. Il video di Andrea Lasorte

00:34