Torna la storica Marcia dell'amicizia tra Gorizia e Nova Gorica

GORIZIA In questo video di Pierluigi Bumbaca le immagini della storica Marcia dell'amicizia tenutasi oggi, domenica 4 settembre, tra Gorizia e Nova Gorica: partenza e arrivo in piazza Transalpina. Si tratta della nuova versione della manifestazione che negli anni Settanta e negli Ottanta in particolare ha anticipato la caduta del confine che oggi non c’è più, all’insegna dello sport, coinvolgendo migliaia di partecipanti.

03:04