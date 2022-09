Wärtsilä, partito il corteo a Trieste dopo il ritrovo in Foro Ulpiano, sfilano migliaia di persone – LA CRONACA IN DIRETTA

TRIESTE. Ore 16.50. Il corteo ha cominciato a muoversi verso piazza Unità. In testa Marco Relli, Alessandro Gavagnin e Antonio Rodà, segretari provinciali rispettivamente di Fiom-Cgil, Fim Cisl e Uilm con le bandiere, dietro i segretari nazionali con striscione. Tra i partecipanti anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha dichiarato: “Qui sono presenti non solo una città e una regione, ma un Paese intero”. Tra i politici presenti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, i parlamentari come Debora Serracchiani, Tatjana Rojc, Walter Rizzetto. Per la Diocesi ci sono il vescovo Gianpaolo Crepaldi e il vicario don Ettore Malnati. Non è voluto mancare il presidente dell’Authority portuale Zeno D’Agostino. La solidarietà del territorio si allarga anche all’Isontino: presenti altri sindaci, a cominciare da Anna Cisint (Monfalcone) e Mauro Benvenuto (Ronchi)

Ore 16. Cominciato nella zona del Foro Ulpiano l’afflusso dei partecipanti alla manifestazione contro la chiusura dello stabilimento Wartsila e il licenziamento di 451 lavoratori che questo sabato 3 vedrà migliaia di persone sfilare nel centro di Trieste. Il ritrovo dei partecipanti è in Foro Ulpiano. Da lì il corteo si muoverà lungo le vie cittadine per concludersi in piazza Unità.