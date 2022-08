Trieste si prepara per accogliere la fiera degli inventori in piazza Unità

Saranno più di duecento gli inventori, gli artigiani digitali e tradizionali, i creativi, i ricercatori e i volontari che sabato 3 e domenica 4 settembre animeranno piazza Unità in occasione della nona edizione della Maker Faire Trieste, la festa dell’ingegno organizzata dall’Ictp e dal Comune, con il supporto dell’amministrazione regionale. Tanto che la piazza sul mare simbolo di Trieste si trasformerà in un vero e proprio villaggio degli inventori, con stand e casette in legno tutti da visitare, per scoprire centinaia di progetti e invenzioni mirabolanti, partecipare a esperimenti, dialogare con maker e scienziati per scoprire quanto la scienza e la tecnologia siano già presenti nella nostra vita e come un’idea geniale possa contribuire a cambiare il nostro futuro. Nel video di Massimo Silvano, gli operai all'opera. Qui l'articolo

01:05