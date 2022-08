A bordo delle navi Msc nel Mediterraneo: due crociere in palio per i lettori de Il Piccolo

TRIESTE Per chi ha già viaggiato su una nave della Msc Crociere, e per chi non ne ha mai avuto occasione e vorrebbe fare l’esperienza, parte domani un concorso organizzato congiuntamente dalla compagnia di navigazione Msc e da Il Piccolo, che mette in palio due crociere nel Mediterraneo, ognuna di una settimana e per 2 persone; il premio prevede il soggiorno in cabina esterna con balcone e il trattamento di pensione completa (bevande escluse).

Come si partecipa? Il concorso è legato all’edizione cartacea del giornale, bisogna ritagliare dei coupon, compilarli con tutte le informazioni richieste, e poi spedirli in busta chiusa (non sono validi se scaricati dalla versione digitale) all’indirizzo “GRANDE CONCORSO Mare Quotidiano - il Piccolo” c/o Clipper Srl, Casella Postale n. 151, 20123 Milano Centro; in alternativa, i coupon possono essere depositati direttamente (senza bisogno di imbustarli) nell’urna predisposta presso il centralino de Il Piccolo, in via Mazzini 14 a Trieste (terzo piano) dal lunedì al venerdì con orario dalle 10 alle 18.

I coupon saranno in tutto 30, pubblicati sul giornale dal 1° settembre al giorno 30. Dettaglio importante: se i coupon vengono spediti in busta, sarà indifferente se questa ne contiene un solo oppure tutti e trenta, perciò se si vuole massimizzare le probabilità di vittoria, moltiplicandola per 30, bisogna spedire i coupon uno per uno. Una regola analoga vale per i coupon depositati nell’urna, per cui è consigliabile inserirli debitamente compilati singolarmente.

I coupon potranno essere spediti o inseriti nell’urna entro il 5 ottobre e si attenderà il loro arrivo fino al 18 ottobre. L’estrazione avverrà da regolamento entro il 31 dello stesso mese. Le norme sono semplici, ma per chi avesse dei dubbi, il regolamento può essere letto nella sua interezza all’indirizzo internet s.gelocal.it/ilpiccolo/grande-concorso-mare-quotidiano.

Ma com’è l’esperienza della navigazione? I neofiti non temano il mal di mare: le navi di Msc sono dotate di stabilizzatori, per cui sono indifferenti al moto ondoso (in parole povere: non sentirete il ponte muoversi sotto di voi). In ognuna delle tappe del tragitto la nave sosterà in città e località interessanti, per ragioni di storia, di architettura e di paesaggio, e i viaggiatori avranno la possibilità di scendere a terra per visite libere oppure organizzate, scegliendole in un menù. Ma c’è anche chi in tutta la crociera non scende mai: le navi di Msc sono come delle città con migliaia di persone, vie di passeggio, negozi, ristoranti, bar, palestre, piscine e strutture sportive assortite, teatri, giochi per bambini eccetera.

C’è da aggiungere che si naviga con la certezza di minimizzare l’impatto ambientale: dallo smaltimento dei rifiuti al consumo dell’acqua sono in uso le tecnologie più aggiornate e si applicano i protocolli più restrittivi, inoltre i modelli più recenti di navi di Msc Crociere hanno motori a gas naturale liquefatto, cioè i meno inquinanti che esistano.

Il gruppo Msc è stato fondato nel 1970 dal campano Gianluigi Aponte. Di recente Msc è diventata il primo operatore mondiale nel trasporto marittimo di container, e nelle crociere la flotta schiera 19 unità, che diventeranno 22 nel giro di mesi. —