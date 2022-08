Spade laser, robot ed esperimenti: a Trieste torna il villaggio degli inventori

TRIESTE Saranno più di duecento gli inventori, gli artigiani digitali e tradizionali, i creativi, i ricercatori e i volontari che sabato 3 e domenica 4 settembre animeranno piazza Unità in occasione della nona edizione della Maker Faire Trieste, la festa dell’ingegno organizzata dall’Ictp e dal Comune, con il supporto dell’amministrazione regionale. Tanto che la piazza sul mare simbolo di Trieste si trasformerà in un vero e proprio villaggio degli inventori, con stand e casette in legno tutti da visitare, per scoprire centinaia di progetti e invenzioni mirabolanti, partecipare a esperimenti, dialogare con maker e scienziati per scoprire quanto la scienza e la tecnologia siano già presenti nella nostra vita e come un’idea geniale possa contribuire a cambiare il nostro futuro.

La Maker Faire Trieste, presentata ieri in conferenza stampa, sarà come ogni anno una festa per i curiosi d’ogni età, un viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella scienza alla maniera dei maker. Sarà come entrare in una grande officina digitale, scoprendo nuove idee e imparando divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando. «Per il Comune si tratta di una grande festa con un obiettivo strategico: rendere la scienza alla portata di tutti, presentandola in modo giocoso, e promuovere la propensione all’imprenditorialità – commenta il vicesindaco Serena Tonel –. La Maker Faire Trieste è frutto della sinergia tra gli enti del territorio, che rappresenta un innegabile valore aggiunto per la città e la regione».

La festa, che sarà aperta sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19, verrà sospesa in segno di solidarietà dalle 17 alle 19.30 di sabato, in occasione della manifestazione a sostegno dei lavoratori di Wärtsilä. Il programma è ricchissimo e anche quest’anno si avvarrà di presentazioni e improvvisazioni musicali a cura di Maxino, Flavio Furian, Elisa Bombacigno, Ornella Serafini e Marco Poznajelsek. E dopo due anni difficili torneranno a pieno regime i laboratori per i più giovani e il Science Picnic, il villaggio scientifico che, oltre ad accogliere vari stand di divulgazione, con invenzioni e progetti, proporrà anche l’Hiška eksperimentov (La piccola casa degli esperimenti), un museo interattivo di scienza e tecnologia proveniente da Lubiana, con oltre 50 apparati autocostruiti che i visitatori potranno azionare.

La Maker Faire, ha ricordato il vicedirettore dell’Ictp Sandro Scandolo, è per l’Ictp un modo per “aprirsi” alla cittadinanza in modo non convenzionale, per far capire come la scienza sia presente in tutto ciò che ci circonda. Quanto alle invenzioni da scoprire, ha ricordato Carlo Fonda, che con Enrique Canessa è il motore della manifestazione, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: spettacoli di spade laser, plastici di intere città costruite con i Lego, robot a profusione, una locomotiva da giardino con tanto di istruzioni dettagliate per costruirla, una esibizione di magia in stile maker, un sottomarino robotico stampato in 3d, orologi in stile vintage realizzati con i tubi nixie, e un intero quartiere del villaggio dedicato ai Fablab, i laboratori digitali dove nascono moltissime delle invenzioni dei maker. Non mancherà inoltre un’anteprima della Notte europea dei ricercatori, la manifestazione di divulgazione organizzata dall’Immaginario scientifico, che collabora anche alla Maker Faire, in programma il 30 settembre.