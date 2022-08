Servizi estivi, contributo comunale sui costi sostenuti nel 2022. Ecco come fare richiesta

TRIESTE. Il Comune di Trieste, con l’approvazione della deliberazione giuntale n. 396 del 24 agosto, concede per l’estate 2022 dei contributi sui costi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza di servizi ludico-ricreativi, sia pubblici che privati.

Tra i requisiti per l’accesso sono ammessi a concorrere al beneficio i nuclei familiari:

il cui Isee in corso di validità risulti pari o inferiore a 30mila euro; i cui figli minori abbiano frequentato, nel periodo dal 13 giugno al 2 settembre 2022, dei centri estivi, comunque denominati, pubblici e/o privati, debitamente autorizzati al funzionamento.

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 ottobre, esclusivamente on-line, attraverso il link pubblicato sul sito www.triestescuolaonline.it, utilizzando una delle seguenti modalità: con le credenziali Spid o

con le credenziali Cie (Carta d’Identità Elettronica).

Per maggiori ragguagli si possono consultare le note informative scaricabili alla pagina www.triestescuolaonline.it Gli uffici sono contattabili ai numeri: 0406758869 - 8563 - 8359 - 8874 o via mail a scuola.educazione@comune.trieste.it