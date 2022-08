Pirata della strada investe una ragazza in via Giulia e poi scappa

TRIESTE Una giovane di 21 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali all’altezza di via Giulia 39, vicino a piazza Volontari Giuliani.

Il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso, è ripartito per la sua strada, lasciando a terra la giovane ferita.

La ragazza, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale e i carabinieri.