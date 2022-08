Investito un anziano all’incrocio tra via Roma e via Torrebianca

TRIESTE. Poco dopo le 11 di martedì 30 agosto un anziano è stato investito all’incrocio tra via Roma e via Torrebianca. Si tratta di un uomo (e non di una donna come riferito in un primo momento) di 83 anni. Alla guida della Honda c’era un uomo di 76 anni.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica: l’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara, dove è tenuto sotto osservazione.

I rilievi sono a cura della Polizia locale. Il traffico ha subito forti rallentamenti.