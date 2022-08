Nuova rissa tra giovani a Trieste: schiaffi e pugni tra Cavana e via del Teatro

TRIESTE Ancora risse in centro a Trieste. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto alcuni giovani stranieri si sono fronteggiati in Cavana, prendendosi a schiaffi e a pugni.

Uno dei due gruppetti, dopo un rapido giro di telefonate, ha poi chiamato rinforzi spostandosi alla ricerca del gruppo con cui si era appena scontrato.

I ragazzi sono nuovamente venuti alle mani in via del Teatro nei pressi di un bar, innescando per alcuni istanti il caos tra le persone presenti.

Poi sono fuggiti tutti e la situazione è ritornata alla calma.

Pochi istanti dopo è intervenuta la polizia, ma gli aggressori si erano ormai dileguati.