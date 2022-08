Folklore sotto le stelle sul palco a Gorizia: la prima serata

Inizio ricco di entusiasmo per la 50esima edizione del Festival mondiale del Folklore a Gorizia, senza le insidie della pandemia e con un buon afflusso di pubblico. La kermesse, organizzata in collaborazione con amministrazione comunale e Pro Loco, la prima sera ha visto esibirsi i gruppi Bragati (Georgia), Fontanavecchia (Casalduni, Italia), Aainjaa (Colombia) e Aborigen (Uruguay), anticipati dalle danze friulane tipiche portate in scena insieme da Santa Gorizia, Danzerini di Lucinico e Michele Grion di Capriva del Friuli. Video di Pierluigi Bumbaca

03:40