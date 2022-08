Nozze carsiche, il presidente sloveno Pahor oggi a Monrupino

MONRUPINO Sarà il presidente della Slovenia, Borut Pahor, l’ospite d’onore oggi pomeriggio nell’ambito dei festeggiamenti che precedono le Nozze carsiche, la cui celebrazione è in programma domenica. Invitato da Tanja Kosmina, sindaco di Monrupino, il presidente ha volentieri accettato. Pahor arriverà nel tardo pomeriggio, si recherà a visitare la Casa carsica, poi incontrerà l’amministrazione comunale di Monrupino e subito dopo gli sposi. Il presidente della Slovenia si rivolgerà poi con un discorso ai presenti raccolti nella piazza del paese, prima di dare il via ai festeggiamenti della vigilia, partecipando al ballo previsto verso le 20. Molti sperano che possa essere lui in persona ad aprire le danze, ballando in coppia con la stessa Kosmina, a fianco degli sposi, ma questo opportunità sarà valutata soltanto sul momento.

Di certo, Pahor sarà il primo capo dello Stato e presenziare di persona a questa manifestazione, tanto cara alle comunità del Carso triestino. La segreteria di Pahor ha precisato che la partecipazione del presidente è frutto della volontà di essere presente a un evento che fa parte della più autentica tradizione culturale della comunità slovena dell’altipiano triestino.

Nozze carsiche al via a Monrupino, ospite d'onore il Presidente sloveno Pahor

Non sono infatti previsti appuntamenti istituzionali. Dopo il ballo in piazza, verso le 20.30 ci sarà la cerimonia del trasporto della dote della sposa da Zolla alla Casa carsica. Domani alle 9 ci sarà il raduno dei figuranti alla Casa carsica e alle 10 degli altri gruppi in costume a Zolla, per poi procedere tutti assieme con il corteo nuziale e arrivare al santuario sulla rocca nel quale, alle 11, saranno celebrate le nozze. Al termine, si tornerà in corteo alla Casa carsica. Dopo il rinfresco, alle 17, apertura del ballo degli sposi in piazza, infine la festa che si concluderà alle 23.