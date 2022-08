Nozze carsiche: amici e ballo per gli addii a nubilato e celibato

Lei con le amiche a Zolla, lui in compagnia in osmiza a Monrupino, prima di recarsi entrambi in piazza, in serata, per l’ultimo ballo “da puti”. Così Dana Puric e Ivan Krpan, i fidanzati dell’altipiano, che domenica si uniranno in matrimonio, seguendo l’antico tradizionale rito delle “Nozze carsiche”, hanno vissuto una delle tappe più importanti sulla strada dell’avvicinamento al momento cruciale del sì, fissato per domenica alle 11, nella chiesetta della Rocca. Il video è di Francesco Bruni



01:49