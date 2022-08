Ateneo e istituti scientifici

Trieste, universitari fuori sede: è corsa all’alloggio fra bandi Ardis e privati

Sono 448 i posti in città messi a disposizione dall’ente per il diritto allo studio. Per le matricole domande entro il 30 agosto. Sold out l’ex Ospedale militare

Micol Brusaferro