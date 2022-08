A Trieste torna lo Sbaracco con sconti speciali fino all’80%

TRIESTE “Fuori tutto” a conclusione dei saldi estivi 2022. Sabato 3 settembre torna lo “Sbaracco”, giunto alla seconda edizione, iniziativa presentata ieri da Confcommercio Trieste e sostenuta dal Comune, che vedrà coinvolti una cinquantina di negozi.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, proporranno sconti speciali, fino all’80%. E saranno contraddistinti da una bandierina, realizzata ad hoc per l’evento. Abbigliamento, accessori, calzature, borse, moda mare e tanto altro, tutto ribassato per liberare gli ambienti dalla merce rimasta e far posto agli arrivi autunno-inverno, in parte già sistemati tra scaffali e vetrine. Ma anche se i capi più pesanti hanno già conquistato grandi spazi, restano ancora collezioni estive da smaltire, spesso pezzi unici, che verranno proposti a prezzi stracciati.

Un’opportunità per gli ultimi affari della stagione. Per Elena Pellaschiar, referente del Gruppo Commercio, «sarà una festa per i cittadini e per i turisti, un’occasione per fare acquisti a prezzi molto bassi. Attendiamo che altri punti vendita aderiscano e intanto fa piacere sapere che hanno deciso di partecipare anche alcuni franchising. E grazie al Comune si potrà fruire gratuitamente del suolo pubblico antistante i locali, con le merci che potranno essere esposte all’esterno dei negozi».

Serena Tonel, vicesindaco e assessore comunale alle Attività produttive, considera la giornata «ottima per approfittare di un periodo che di solito sarebbe meno vivace sul fronte dello shopping, ed è utile per tenere sempre alta l’attenzione sul settore commercio, in particolare in un momento in cui Trieste è ancora frequentata da tanti turisti. Come Comune siamo lieti di sostenere l’evento, e grazie a Confcommercio che ha presentato l’idea. La speranza è che tanti negozi partecipino, anche quelli meno centrali, per rendere ancora più interessante la manifestazione».

Un auspicio condiviso anche da Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste, che ha sottolineato come l’iniziativa si collochi «in quel quadro di azioni e progetti sostenuti da Confcommercio che mirano a valorizzare le attività di vicinato, certamente ovunque importanti, ma che assumono particolare valenza nei rioni e nelle periferie non solo sotto un aspetto strettamente economico ed occupazionale, ma anche in termini di fruibilità sociale degli spazi comuni di tali aree».

Alberto Giorgi, vicepresidente Federmoda Confcommercio, ricorda che «lo sbaracco coinvolge tanti prodotti, in un evento che ormai è diffuso a livello nazionale. A Trieste chiunque può partecipare», una proposta che anche in regione, ha aggiunto Giorgi, «sta prendendo piede sempre più, e che verrà promossa a Gorizia e Pordenone, e a Monfalcone si terrà già sabato 27 agosto».

Per gli operatori economici, adesioni a Trieste aperte fino al giorno prima dell’evento, ulteriori informazioni per la categoria si possono richiedere a info@confcommerciotrieste.it.

Locandine e bandiere per i commercianti sono disponibili all’ufficio reception della Confcommercio, in via Mazzini 22, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8 alle 13. —

