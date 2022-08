Trieste, impatto nella notte fra un taxi e un’auto all’incrocio fra via Mazzini e via Roma

TRIESTE Incidente questa notte attorno alle 2, oggi 25 agosto, all'altezza dell'incrocio tra via Mazzini e via Roma. Coinvolte due automobili (una è un taxi) che si sono scontrate al semaforo lampeggiante. Nessun ferito grave. Il conducente del taxi è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per accertamenti.

A causa del violento impatto il taxi è finito contro un semaforo e l'impalcatura del negozio all'angolo.

Gravi danni alle due vetture ma, come detto, fortunatamente non ci sono feriti gravi.

Sul posto la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e i militari dell'Esercito che stavano pattugliando la zona in quell'ora della notte.