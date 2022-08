I vespisti convergono su Trieste per il 21esimo raduno internazionale

TRIESTE Saranno centinaia gli appassionati 'vespisti” che affluiranno da domani a Trieste per il 21/mo «Vespa raduno internazionale», organizzato nel capoluogo giuliano dal 'Vespa Club Gatti randagi” di Trieste. Al meeting, sospeso per due anni a causa della pandemia, parteciperanno quest'anno anche vespisti da tutta Italia, ma anche dalla vicina Slovenia, da Croazia, Austria ed Europa centrale, l'attesa degli organizzatori. Il raduno si apre domani e durerà fino al 28 agosto e avrà come cuore pulsante il campo sportivo di Trebiciano (Trieste).

In programma, oltre a un sito attrezzato per i vespisti, anche escursioni nell'area di Trieste e sul Carso, chioschi enogastronomici e concerti. Secondo il sito ufficiale, il Vespa Club Trieste nasce nel 1948 sotto la guida del presidente Ovidio Opiglia e del vicepresidente Ferruccio Miletta e lo stesso anno numerosi vespisti triestini prendono parte allo celebre «sciame d'argento» di Milano. Nel 1989, viene fondata da Lorenzo Fragiacomo e Mario Cesanelli la sezione «Gatti randagi».