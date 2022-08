L'energia del Tip Tap conquista il pubblico nelle strade di Trieste

La musica, il ritmo e i colori, ma soprattutto la grande energia sprigionata a colpi di tacco e punta all’aperto, sul selciato. La danza del Tip Tap torna per un giorno alle origini, ovvero nelle strade e a stretto contatto con la gente, grazie a una sorta di “Jam” (esibizione orchestrata sul filo dell'improvvisazione) offerto di dai ballerini della “Toc Toc”, la scuola di Trieste diretta da Michela Bianco. Ballerini entrati in scena nel pomeriggio in via Dante per un mini show ideato a corredo della mostra fotografica ospitata sino al 1° ottobre al Caffè Eppinger, curata da Linda Simeone nel circuito “Le Vie delle Foto”, dal titolo appunto “Mostra di piedi, di scarpe e di Tip Tap”. Video di Massimo Silvano. Qui l'articolo

03:13