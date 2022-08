Movida a Trieste, musica fuori controllo in due locali di piazza Venezia: sequestrati gli strumenti dei dj

TRIESTE La Procura di Trieste ha disposto il sequestro preventivo di casse acustiche, amplificatore e consolle utilizzati da alcuni dj per conto dei locali “Footlight” e “Mal di Lupo” in piazza Venezia.

L’intervento è scattato dopo le numerose proteste dei residenti, a cui sono seguite le indagini con sopralluoghi serali/notturni e rilievi con il fonometro, strumento che ha rilevato come le emissioni sonore fossero superiori ai limiti consentiti dalla legge.

La musica troppo alta non solo aveva tolto il sonno ai residenti, ma era stata anche causa di disdette di prenotazioni e di partenze anticipate da parte di clienti di affittacamenre e residence le cui finestre affacciano su piazza Venezia.

Musica fuori controllo nei locali di Cavana a Trieste: parte la battaglia legale Lorenzo Degrassi 04 Agosto 2022 il casoLorenzo Degrassi

"Il frastuono generato dall'attività dei Dj – si legge nella nota della Procura – impediva non solo il sonno, ma anche qualsiasi normale attività, quale conversare, guardare la televisione.

Il gip Marco Casavecchia ha quindi accolto l'istanza del pm Federico Frezza e ha disposto il sequestro preventivo di casse acustiche, amplificatore, consolle DJ.

“Va osservato – continua la nota – che i soli venerdì uno dei due locali fruiva dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici; sennonchè, vige pur sempre l'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute, e, quindi, al riposo, che è appunto presidiato appunto da norma costituzionale”.

Ai gestori dei locali e ai dj viene contestato il reato di cui ad artt. 81, 11O, 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) per avere, in concorso di volontà e/o azione tra di loro organizzato serate musicali comuni ai due locali, con dj e poderose casse acustiche all'esterno.

Così facendo, “cagionavano disturbo ad occupazioni ed impedimento totale/assoluto del riposo delle persone residenti nei pressi.

Queste le rilevazioni eseguite con il fonometro (che non esauriscono affatto gli episodi di disturbo, atteso che le altre volte non è stata effettuata alcuna misurazione): il 23 luglio dalle 22 alle 24, in un’abitazione il rumore differenziale immesso sia con finestre aperte che chiuse era compreso tra 7 e 13 decibel, e, quindi, superava il limite di 3 decibel previsto dalla norma; il 5 agosto dalle 22 a mezzanotte e 54 minuti, in abitazione il rumore era compreso tra 7 e 14 decibel, e, quindi, a prescindere (in quanto vi era un'autorizzazione in deroga) dal fatto che superava il limite di 3 decibel previsto dalla norma, arrecava cospicuo disturbo al riposo delle persone residenti nei pressi; il 13 agosto dalle 22 alla mezza, in abitazioni il rumore era compreso tra 5 e 14 decibel.