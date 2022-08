Gasolio in mare a Monfalcone, prorogato il divieto di balneazione a Marina Julia

MONFALCONE Il divieto di balneazione lungo la spiaggia di Marina Julia rimane in vigore. Doveva scadere questa mattina, mercoledì 24 agosto, alle 10 l’ordinanza del sindaco ma è stata prorogata, almeno fino alle 8 di giovedì 25 agosto, in seguito allo sversamento di idrocarburi avvenuto a Portorosega nella serata di martedì 23 agosto.

In mattinata, già dalle 5, è iniziata la rimozione delle alghe contaminate e anche dei sassi anneriti dal carburante spiaggiato la scorsa notte.

L’ordinanza del sindaco di Monfalcone tiene conto anche dei venti e delle maree e, almeno fino a domattina, Marina Julia rimane sì aperta ma senza la possibilità di entrare in acqua.

Spetta ai bagnini, armati di fischietto, avvisare anche acusticamente gli habitué e i turisti che, a distanza di un giorno, risultano ancora ignari di quanto accaduto. La spiaggia è dunque regolarmente frequentata dagli amanti della tintarella che dovranno però fare a meno di un tuffo in mare.