Frontale tra due vetture sulla SR 14 a Duino: due feriti e traffico in tilt

TRIESTE Incidente stradale, attorno alle 15 di oggi, 24 agosto, sulla statale regionale 14, all’altezza della cartiera Burgo di Duino.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Duino una Lexus ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro Freelander.

L'impatto è stato violentissimo. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale.

Il traffico è andato subito in tilt e il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Duino per rilevare l'incidente e per la viabilità, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.