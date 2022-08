Sversamento di gasolio in mare a Monfalcone: ecco la spiaggia di Marina Julia

Uno sversamento di gasolio in mare ha interessato, nella serata di lunedì 22 agosto, il Porto di Monfalcone. Anche la spiaggia di Marina Julia non è rimasta indenne: stamattina il lungomare era ricoperto di alghe nere, impregnate di gasolio, così come i sassi, tanto che il Comune ha emanato un’ordinanza vietando la balneazione. Le foto sono di Katia Bonaventura.