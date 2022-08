Immortalata anche a Trieste la scia luminosa dei satelliti di Elon Musk

Tutti con il naso all'insù per ammirare il trenino di punti luminosi nel cielo. Anche a Trieste non sono mancate le segnalazioni sui social, con foto e video, e tante le domande su un fenomeno che ha destato curiosità. La spiegazione in realtà è semplice: si tratta di un gruppo di satelliti Starlink di Elon Musk lanciati in orbita da un Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia SpaceX del magnate australiano.Starlink è una costellazione composta da migliaia di satelliti e pensata da Musk per portare le connessioni internet ad alta velocità in ogni parte del mondo. Il video è stato girato nella serata di domenica a Barcola dalla lettrice Lucretia Pirodda Ardeleanu, che ringraziamo.

00:29