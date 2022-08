Semafori in tilt in tutta Trieste a causa di un problema tecnico

TRIESTE Semafori in tilt in tutta Trieste. Nella mattinata di oggi, 22 agosto, attorno alle 10 un problema tecnico ha sospeso il funzionamento della rete semaforica in tutta la città.

I tecnici Acegas sono al lavoro per ripristinare il servizio.

La polizia locale sorveglia il traffico ma - considerato il periodo agostano - non si segnalano file o congestioni al traffico.