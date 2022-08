Circo e teatro di strada colorano Muggia: quattro giorni con il Buskers Festival

MUGGIA. Presentato nel pomeriggio di lunedì 22 agosto a Muggia, sotto i portici del palazzo municipale in piazza Marconi, il Muja Buskers Festival, festa del circo contemporaneo e teatro di strada, che si terrà a Muggia dal 25 al 28 agosto con un cartellone ricchissimo.

Sono infatti ben 38 gli appuntamenti in calendario tra spettacoli per tutte le età e laboratori per bambini che verranno messi in scena da 8 compagnie e da 9 allievi della prestigiosissima Scuola di circo Flic di Torino.

Muja Buskers Festival 2022, la presentazione

Gli artisti arrivano da Argentina, Austria, Belgio, Cile, Guatemala, Inghilterra, Italia, Messico, Spagna e Svizzera: faranno divertire e sognare il pubblico dando vita a divertenti commedie circensi, bubble show, incredibili numeri di bicicletta acrobatica, trapezio, equilibrismo, corda e tessuti aerei, giocoleria e clown.

Le performance – per lo più a ingresso libero o con biglietto venduto al prezzo simbolico di due euro – avranno luogo nei sei spazi di piazzale Caliterna, piazza Marconi, Teatro Verdi, Biblioteca comunale, oratorio Penso e Sal de Mar.

La manifestazione, con la direzione artistica di Riccardo Strano, è organizzata dall’Associazione Sparpagliati con il Comune di Muggia e il sostegno del Ministero della Cultura – Fondo Unico per lo Spettacolo, del Servizio Attività culturali e del Servizio turismo della Regione Friuli Venezia Giulia.

«Un’atmosfera fatta di emozioni e poesia», ha dichiarato il direttore artistico Riccardo Strano. «Il festival è come un’onda che arriva all’improvviso, che tutti osservano che invada la città. È così che siamo arrivati alla sesta edizione, un festival diventato un appuntamento di livello nazionale per il circo contemporaneo, con gli spettatori che sono coinvolti in un’atmosfera che crea grande empatia e una stretta relazione con gli artisti».

Presente alla presentazione il vicesindaco e assessore al Turismo Nicola Delconte: «Il festival ritorna in centro storico a Muggia, finalmente senza le limitazioni legate al Covid. Saranno quattro giorni di grandi spettacoli che come sempre garantiranno intrattenimenti ai muggesani ma che susciteranno anche l’interesse di tanti turisti».

Presenti anche Anna Zecchini, dell’Associazione Sparpagliati, che ha elencato e ringraziato tutti gli enti e le associazioni che collaborano alla riuscita dell’evento, e Riccardo Bensi, presidente della Compagnia Brivido, in rappresentanza delle compagnie del Carnevale.

Tante le iniziative organizzate per i bambini e i ragazzi: previsto un laboratorio circense aperto in cui potranno esprimersi liberamente iniziando a conoscere i veri attrezzi da circo concepiti per la didattica delle discipline circensi quali giocoleria, equilibrio e acrobatica. I laboratori sono aperti ai giovani da 6 a 12 anni e si terranno all’oratorio Penso.

Inoltre il Muja Buskers, come ricordato da Strano, «contribuisce alla promozione del territorio con alcuni appuntamenti speciali abbinati alla programmazione: venerdì 26 agosto alle 17.30, ad esempio, è prevista una visita al Castello di Muggia, un evento per conoscere meglio il territorio che ospita il festival ormai da sei anni. Gli spettacoli gratuiti sono a ingresso libero e non prevedono alcuna prenotazione, mentre quelli a pagamento sono limitati e si consiglia la prenotazione tramite il sito www.mujabusker.com».