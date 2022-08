Due ventenni salvi dopo un volo con l’auto di 20 metri

FORNI AVOLTRI Un ragazzo di Trieste del 2000 e una ragazza di Monfalcone del 2001 sono rimasti feriti a Forni Avoltri. Complesso intervento di soccorso e recupero persone per i Vigili del fuoco di Udine, che alle 22.45 circa di venerdì sono intervenuti in località Collina per un incidente stradale.

Giunti sul posto i pompieri, intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Forni Avoltri Rigolato e Tolmezzo, hanno trovato una vettura uscita di strada dopo un volo di 20 metri: era finita a ruote all’aria in mezzo a un torrente. Raggiunto il mezzo i vigili hanno constatato che gli unici due occupanti della vettura erano all’esterno del veicolo, feriti, ma coscienti.

Hanno iniziato a operare assieme al personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza, al personale sanitario e ai volontari del Cnsas, nel frattempo giunti sul posto, per soccorrere i due feriti.

Per prima cosa è stato calato il personale sanitario, che ha stabilizzato i feriti, quindi è iniziato il recupero.