Trieste, scoperta a Caresana una torre medioevale

Una torre medioevale, anzi tre, forse parte di un sistema di fortificazioni ai tempi delle guerre continue fra Trieste e Venezia, è stata scoperta nei pressi di Caresana, frazione del Comune di San Dorligo della Valle, non lontano dal colle di San Rocco dove, un anno fa, è stato scavato un accampamento romano, uno dei pochi noti in Italia e tra i più antichi in Europa. Gli stessi archeologi protagonisti di quella scoperta, che ha aperto una finestra sugli scontri avvenuti fra il 178 e il 177 a.C. contro gli Istri, adesso hanno individuato con le medesime tecniche di telerilevamento laser e di georadar ciò che rimane di una torre presumibilmente di epoca medioevale o rinascimentale. Trovati anche numerosi reperti tra cui ceramiche e un piccolo coltello. Qui l'articolo con tutti i dettagli Video di Massimo Calosi

02:35