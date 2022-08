Caso Wärtsilä a Trieste, le sigle denunciano l’azienda per condotta antisindacale

TRIESTE I sindacati hanno depositato l'esposto per condotta antisindacale da parte di Wärtsilä. La speranza di Cgil, Cisl e Uil è che entro un paio di settimane il giudice del tribunale di Trieste possa dare loro ragione e interrompere la procedura di licenziamento attivata il 14 luglio.

La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, 19 agosto, nel corso di una conferenza stampa, nel corso della quale è stata annunciata anche una nuova manifestazione cittadina, a cui è chiamata a partecipare l’intera Trieste, che dovrebbe svolgersi a inizio settembre.

"Abbiamo depositato presso tribunale di Trieste l’atto rispetto all’ex articolo 28, denunciando l’azienda di attività antisindacale per il comportamento avuto nel 2021 e 2022 – ha spiegato il segretario della Fiom Cgil Trieste Marco Relli –. Noi abbiamo sempre esplicitato le preoccupazioni che avevamo sulle prospettive di produzione futura, chiedendo appositi incontri: l’azienda ci ha convocato alcune volte anche tre mesi dopo la richiesta, andando contro le leggi italiane ed europee”.

"In una serie di incontri – ha continuato - l’azienda ha sottoscritto che la produzione avrebbe continuato a essere nel sito triestino almeno per una parte del 2023. Poi Wärtsilä ha aperto la procedura di licenziamento con un comportamento assolutamente scorretto. I nostri legali hanno valutato che ci fosse la possibilità di depositare in tribunale questo ricorso. Ora aspetteremo il giudice per la convocazione: la magistratura non può far cambiare idea all’azienda ma può eventualmente bloccare la procedura e far ripartire la trattativa da zero e a bocce ferme. Sarà il giudice a decidere

“Nel giro di qualche settimana – ha aggiunto Gavagnin della Fim Cisl – dovrebbe arrivare la convocazione del giudice e la decisione. L’elemento chiave del ricorso è l’incontro del 8 marzo, in cui ci era stata data la sicurezza che la produzione sarebbe continuata per il 2023, con la presentazione di un piano di investimenti per sito triestino, con 79 assunzioni in parte da fare a Trieste.

“Questa causa ha visto grandi difficoltà per reperire tutto il materiale, è stato fatto un grande sforzo da Rsu e segreterie – le parole di Giacomo Viola, Rsu Uilm –: abbiamo descritto i rapporti con Wärtsilä, il fatto che l’azienda abbia mentito sul prosieguo della produzione dello stabilimento a Trieste dando false rassicurazioni. Speriamo che il giudice riporti l’azienda al tavolo di trattativa: può sanzionare l’azienda e imporre il ritiro della procedura”.

“Wärtsilä Italia ha coltivato sempre un rapporto sindacale costante e quotidiano di confronto anche nella contrapposizione – ha spiegato Kanidisek delle Rsu Fim – Questo fino a un certo punto, quando è cambiato tutto: la dirigenza italiana è stata depotenziata e non ha saputo più rispondere secondo norme di legge, contratti integrativi e una prassi consolidata in decenni. Hanno sottoscritto un accordo in Regione impegnandosi a svolgere una serie di incontri che non si sono mai fatti nonostante le sollecitazioni. Ora chiediamo alla magistratura di verificare questi comportamenti che hanno leso la possibilità per i sindacati di agire rispetto a una procedura che è nata tra capo e collo, per questo la procedura va bloccata”.

