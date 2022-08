Maltempo a Trieste e nell’Isontino: auto colpita da un ramo a San Pelagio, soccorsi 4 baby velisti a Muggia, danni a Moraro

TRIESTE Come già annunciato nell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, una forte ondata di maltempo si è abbattuta oggi sul Friuli Venezia Giulia.

Maltempo a Trieste: fuggi - fuggi generale dai luoghi all'aperto

A Trieste e nell’Isontino in particolare è arrivato un violento acquazzone accompagnato da vento forte, che ha provocato danni e disagi e decine di interventi dei vigili del fuoco e anche della Capitaneria di Porto.

A San Pelagio un'auto è stata colpita dal grosso ramo di un albero: il conducente ne è uscito miracolosamente (quasi) illeso ed è stato trasportato in ospedale per i doverosi accertamenti.

Nel golfo di Trieste in particolare la Capitaneria di porto ha eseguito 5 interventi di assistenza e soccorso, riuscendo a mettere in sicurezza rapidamente tutte le persone assistite.

È stata portata assistenza ad una famiglia di 3 persone in difficoltà in rada a bordo di una barca a vela e sono stati soccorsi 4 bambini nelle acque antistanti il Comune di Muggia, in seguito al capovolgimento degli optimist da loro condotti.

Soccorsi anche 4 canoisti in difficoltà in zona Duino e un‘unità della Guardia di Finanza ha prestato soccorso ad un’imbarcazione incagliata, con a bordo 5 persone, nel tratto di mare prospiciente il Residence Europa.

Infine, un ultimo intervento di soccorso è stato condotto dal personale della motovedetta CP881 della Capitaneria di porto, nelle acque antistanti Sistiana.

Tornando in città a Trieste i vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate per interventi legati alla caduta di rami, impalcature da mettere in sicurezza e alberi caduti sulle strade.

A Servola via Ponticello è stata bloccata a metà, all’altezza della fontana, per la caduta di un albero. Anche in via Pitacco si segnala un albero con rami rotti sulla strada.

In centro città il vento forte ha mandato all’aria tavolini e sedie dei bar, in particolare nella zona di piazza Unità.

L'arrivo del maltempo a Trieste: il video in timelapse

Il servizio marittimo coperto dal Delfino Verde è stata sospeso sia nella tratta Trieste – Sistiana sia in quella per Muggia, per poi riprendere attorno alle 15.45.

Spostandoci nell’Isontino, al parco della Rimembranza di Gorizia si segnalano pezzi di rami spezzati, mentre a Farra d’Isonzo il forte vento ha abbattuto un albero in mezzo alla strada in via Conti Zoppini.

Davanti all’impianto di compostaggio di Isambiente a Moraro a causa del vento forte sono crollati i pali delle linee telefoniche. I carabinieri stanno presidiando la strada provinciale 4.

I pali del telefono abbattuti a Moraro (Marega)

A Grado, infine, i diportisti colti alla sprovvista sono dovuti fuggire con le barche per rientrare in porto.

Maltempo a Grado, la fuga delle barche

A Cormons sono stati abbattuti tabelloni elettorali, mentre la caduta di un albero ha anche rotto il muro appena rifatto accanto al vecchio campo sportivo in via Gorizia.





L’allerta meteo durerà fino alle 18 di venerdì: dalla notte fino al pomeriggio di venerdì, su tutte le zone, saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere anche abbondanti.