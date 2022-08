Tre arresti, 4 denunce e centinaia di persone identificate: il bilancio dei controlli di Ferragosto a Trieste

TRIESTE Nel weekend di Ferragosto, precisamente a partire dal pomeriggio di venerdì 12 e sino al 15 agosto, la Questura di Trieste ed il Comando Provinciale dei Carabinieri, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e il concorso della Polizia Locale, hanno predisposto dei servizi di rafforzamento dei controlli in ambito cittadino.

La presenza delle forze dell’ordine sul territorio ha garantito l’effettuazione di controlli volti a prevenire e contrastare i reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, nonché ad incrementare le attività di verifica ai locali presenti nelle aree della movida e nelle zone dove sono state segnalate dai cittadini situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica.

Al tempo stesso particolare attenzione è stata posta alla sicurezza della circolazione stradale.

In particolare, la Polizia di Stato è stata impiegata in piazza Libertà, via dei Bonomo, via Cassa di Risparmio, piazza Ponterosso e zone attigue, piazza Garibaldi, Borgo S. Sergio, Piazza Venezia e Muggia ed ha proceduto all’identificazione di 391 soggetti, di cui 161 extracomunitari; alla verifica di 64 autovetture, al controllo di 5 esercizi pubblici ed all’effettuazione di una contravvenzione per violazione al codice della strada.

L’Arma dei Carabinieri ha operato sull’intero territorio provinciale conseguendo i seguenti risultati: 3 arresti, 4 deferimenti in stato di libertà, di cui due per guida in stato di ebbrezza, 249 soggetti identificati, 104 autoveicoli controllati e 21 sanzioni.

Anche la Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia è stata impegnata in servizi straordinari di vigilanza e controllo nelle stazioni e sui treni, finalizzati a garantire la sicurezza di movimento dei viaggiatori.

Particolare attenzione è stata posta al transito che interessa il valico di Tarvisio, via naturale di transito per i flussi migratori illegali sfruttando anche l’ormai rodata collaborazione con le Forze dell’Ordine della vicina Austria.

Nel periodo compreso tra il 13 e il 15 agosto sono state controllate 35 stazioni ferroviarie e scortati 18 treni da personale della Polizia Ferroviaria in uniforme. Ciò è avvenuto sull’intera rete ferroviaria della regione, con l’impiego di 59 pattuglie Polfer, con il compito di prevenire e reprimere possibili illeciti lungo tutte le tratte ferroviarie. Sono state identificate 1049 persone, indagati 4 soggetti.

Infine, particolare attenzione è stata prestata al fenomeno dei furti di bagagli, ai borseggi e alle truffe, ma anche al controllo di persone e situazioni sospette ai depositi bagagli presenti all’interno delle principali stazioni del Friuli Venezia Giulia.