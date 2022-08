Meteo, allerta gialla in Friuli Venezia Giulia: in arrivo forti piogge

TRIESTE. Pioggia in arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo per criticità idrogeologica a causa dei temporali e delle piogge forti previste per le prossime ore sulla regione. L'allerta sarà valida dalle 6 di giovedì 18 agosto alle 18 di venerdì.

Nei prossimi due giorni, spiega la Protezione civile, «una saccatura atlantica, associata a correnti umide sud-occidentali, determinerà un generale aumento dell'instabilità che probabilmente sarà più marcata nelle ore centrali di domani e poi di venerdì fino al pomeriggio».

Le previsioni meteo dicono che nella giornata di giovedì saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere abbondanti, in particolare sulla fascia occidentale.



Dalla notte fino al pomeriggio di venerdì 19, su tutte le zone, saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere anche abbondanti.

Il verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione civile, «può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali».