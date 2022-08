Denunciati due imbrattatori seriali: avevano deturpato Trieste e Muggia con oltre 600 scritte

MUGGIA Due imbrattatori seriali sono stati denunciati dopo 10 mesi di indagini coingiunte della Polizia locale di Trieste e quella di Muggia.

I due ragazzi, M.C. e N.L. 23 e 21 anni, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per centinaia di scritte su manufatti pubblici, edifici privati, pensiline delle fermate bus, isole ecologiche: il corposo fascicolo degli investigatori raccoglie ben 664 imbrattamenti, quasi 500 fatti a Trieste e la parte restante a Muggia.

Le firme identificative di M.C. e N.L. - in gergo tag - comparivano un po' dovunque a Trieste e a Muggia, solo che spesso ne comparivano di nuove, accanto alle prime: così gli investigatori hanno pian piano scoperto che gli autori erano sempre loro ma con nuovi “loghi”; nella stessa misura, cambiavano sovente il nome del loro gruppo (crew) di riferimento sui social e questo ha reso l'indagine un po' più complessa.

Durante la perquisizione delle abitazioni - autorizzata dal magistrato - sono stati acquisiti e posti sotto sequestro nuovi elementi di prova, dal materiale per disegnare (spray, pennarelloni...) alle centinaia di bozzetti utili per perfezionare lo stile e la velocità di esecuzione.

L'indagine si è conclusa con una nota all'autorità giudiziaria che segnalava i due giovani per il reato d'imbrattamento; a questo si aggiungono delle pesanti sanzioni pecuniarie per violazione dei Regolamenti comunali di polizia urbana e per la gestione dei rifiuti.