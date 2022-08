Scontro tra due auto a Cormons, un ferito all’ospedale

CORMONS. Incidente stradale poco dopo le 13 di domenica 14 agosto lungo via Italia a Cormons. Due auto si sono scontrate frontalmente sul rettilineo che dalla frazione di Brazzano porta al ponte sullo Judrio e alla frazione di Giassico.

La dinamica dell’incidente fra una Volkswagen Polo e una Fiat Grande Punto non è chiara, sul posto carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 - allertato anche l’elisoccorso – per le prime cure. Alla guida della Polo un uomo residente a Cormons portato all’ospedale in ambulanza per trauma toracico, alla guida della Punto una donna che è rimasta illesa.