Trieste, al Castello di Miramare il restauro live del ritratto dell'imperatore Francesco

Andreina Contessa spiega come si svolgerà il “restauro live” del ritratto dell’Imperatore Francesco nel Castello di Miramare: i visitatori del Museo potranno infatti assistere in diretta agli interventi di manutenzione dell’opera. I restauratori Ginevra Pignagnoli e Lucio Zambon, che venerdì 12 agosto hanno iniziato i lavori, saranno nuovamente a disposizione del pubblico per curiosità e domande a partire da martedì 16 agosto.

01:36