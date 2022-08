Goletta verde: a Muggia l'unico punto fortemente inquinato del Friuli Venezia Giulia

Goletta Verde ha presentato questa mattina, 12 agosto, i risultati delle analisi microbiologiche eseguite lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. Solo un punto è stato giudicato fortemente inquinato: si tratta della foce del rio Fugnan, tra via Battisti e l'incrocio con largo Caduti per la libertà, nel comune di Muggia in provincia di Trieste. I dettagli

