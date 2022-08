Alberi monumentali di Trieste, Matteo Marcolini presenta il Pino D'Aleppo

"Diamo un nome agli alberi monumentali di Trieste": lo studente del Liceo artistico "Nordio" Matteo Marcolini rappresenta il Pino D’Aleppo che si trova in villa Revoltella. Alla pianta viene attribuito significato di fecondità, costanza e buoni auspici. Il ragazzo vede in questo albero il simbolo della potenza vitale e del suo utilizzo senza coinvolgimenti disastrosi per la nostra sopravvivenza. Video di Ludovico Armenio

00:43