Gli incendi in Carso sono dolosi? La risposta dei Vigili del fuoco: “Nessuna certezza sulle cause”

TRIESTE Origine dolosa degli incendi che da luglio stanno minacciando il Carso? Tutti se lo chiedono. E venerdì 12 agosto arriva la risposta ufficiale da parte dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

Riportiamo di seguito il comunicato integrale:

"Da più giorni, l'ufficio Comunicazione Regionale della Direzione Regionale Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia che ha il compito di coordinare la comunicazione regionale per le attività dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, sta ricevendo richieste di conferme su voci che danno come dolosi gli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito il territorio di competenza in quest'ultimo periodo.

Per quel che riguarda i Vigili del fuoco a tutt'oggi non esiste nessuna certezza sulle cause di tali incendi quindi non è possibile escludere e confermare nulla.

Anche questa mattina è stato chiesto a componenti del sopracitato ufficio di confermare una notizia, che si asseriva giungere da fantomatiche fonti VV.F., di un incendio doloso nella serata di ieri per il quale è anche stato arrestato il responsabile. Si precisa che: le uniche fonti dei Vigili del fuoco, che per altro comunicano le notizie per iscritto, sono le Direzioni Centrali, le Direzioni Regionali, gli uffici dei comandi oltre che i canali di comunicazione ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Altresì fonti dei Vigili del fuoco sono considerate interviste e/o dichiarazioni rilasciate da personale VVF autorizzato e inequivocabilmente identificato. Tutti gli altri "rumors" che giungono al di fuori dei sopracitati canali sono da considerarsi notizie infondate. Si precisa inoltre che qualora un qualche responsabile di un reato venisse identificato e/o fermato la divulgazione di tale notizia non spetterebbe ai Vigili del fuoco ma alle competenti autorità giudiziarie”.