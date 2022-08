Concerto sull'acqua a Grado su un gigantesco violino galleggiante

È stato il momento clou dell’estate a Grado dove, in porto, è stato collocato un violino gigante di 12 metri e mezzo per 4 di larghezza, galleggiante, per un concerto sull’acqua davvero speciale. “Il violino di Noè” l’ha definito il suo ideatore, lo scultore veneziano Livio De Marchi che ha fatto scalpore fin dalla sua prima (e unica) uscita speciale lungo il Canal Grande di Venezia. La sua seconda uscita è stata questa in porto a Grado diventando il palco sopra il quale è stato eseguito il “concerto sull’acqua” inserito nel contesto degli appuntamenti della rassegna Musica a 4 Stelle organizzata col sostegno di Regione, Comune e Fondazione Carigo. A esibirsi sono stati i “Virtuosi del Doge” che già hanno suonato a Venezia e che hanno indossato i costumi del ’700, eseguendo le 4 stagioni di Vivaldi. (Video Katia Bonaventura)

02:44