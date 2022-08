Alberi Monumentali di Trieste: Pierpaolo Acunzo presenta il Tiglio

"Diamo un nome agli alberi monumentali di Trieste" Pierpaolo Acunzo, presidente del Circolo Fincantieri Wartsila è il testimonial del Tiglio che si trova in Giardino Pubblico, una pianta che può arrivare fino a mille anni di età e per questo rappresenta la longevità. Gli antichi greci lo consideravano un albero sacro ad Afrodite e in quanto tale simbolo di amore e femminilità. Video di Ludovico Armenio

