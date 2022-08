Alberi monumentali di Trieste: Giuliano Zannier presenta l'Ippocastano del Giardino Pubblico

"Diamo un nome agli alberi monumentali di Trieste": l’attore del Teatro L’Armonia Giuliano Zannier ha scelto di essere testimonial dell’Ippocastano del Giardino Pubblico. L’albero simboleggia l’amore eterno, duraturo e reso forte dall’onestà e dalla sincerità. L'etimologia deriva dal fatto che i suoi frutti, non commestibili per l’uomo, erano utilizzati come medicinale per i cavalli. Video di Ludovico Armenio

01:27