Medaglia Dirac 2022, Il centro di Fisica teorica Ictp di Trieste premia tre fisici eclettici esperti anche di caos

TRIESTE Il riconoscimento ai tre accademici per il loro contributo alla meccanica statistica Il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” – ICTP di Trieste ha assegnato la medaglia Dirac 2022 a tre illustri scienziati "per contributi rivoluzionari e matematicamente rigorosi alla comprensione della meccanica statistica dei sistemi fisici classici e quantistici".

I vincitori della Medaglia Dirac 2022 sono Joel Lebowitz, del Center for Mathematical Sciences Research, Rutgers University, USA; Elliott Lieb, dell'Università di Princeton, USA; e David Ruelle, dell'Institut des Hautes Études Scientifiques, Francia.

I tre fisici hanno ricevuto la medaglia per il loro importante lavoro nel campo della meccanica statistica, lavoro che ha contribuito notevolmente ad approfondire e ampliare la nostra comprensione matematica dei sistemi fisici in molte nuove direzioni, a volte diverse da quelle tradizionali.

I loro maggiori contributi includono, tra gli altri, lo studio della fisica del non-equilibrio; la dimostrazione della stabilità della materia; la soluzione analitica di modelli bidimensionali; risultati fondamentali nella teoria dell'informazione quantistica; la definizione degli stati di Gibbs per sistemi infiniti; e l'analisi del caos e della turbolenza.

A tutti e tre gli scienziati era stata precedentemente assegnata la Medaglia Boltzmann, un premio assegnato ai fisici che ottengono nuovi risultati in meccanica statistica.

La medaglia Dirac viene solitamente assegnata agli scienziati che hanno seguito le orme di Paul Dirac nella sua convinzione che un'applicazione rigorosa di metodi matematici sia l'approccio migliore per comprendere i sistemi fisici e le loro proprietà.

La ricerca dei vincitori della Medaglia Dirac di quest'anno riflette questo approccio: tutti e tre hanno infatti adottato nella loro carriera una solida impostazione matematica basata su metodi statistici e probabilistici per spiegare il comportamento macroscopico del mondo microscopico delle particelle.

Lebowitz, Lieb e Ruelle hanno fornito preziosi contributi alla fisica, che hanno avuto un impatto non solo nel campo della meccanica statistica, ma hanno anche avuto un'influenza di più ampio respiro in altri campi come la fisica della materia condensata e la fisica quantistica.

"L'enorme mole di lavoro dei tre vincitori della Medaglia Dirac per il 2022 è impressionante sia per la sua portata che per la sua profondità, e fornisce nuovi strumenti matematicamente rigorosi per la comprensione dei sistemi fisici", ha affermato il direttore dell'ICTP Atish Dabholkar, aggiungendo: "Ha avuto un profondo impatto su diversi rami della fisica che vanno dalla fisica statistica del non equilibrio, alla stabilità della materia e alla teoria dell'informazione quantistica, al caos e alla turbolenza.

Chi sono i vincitori della Medaglia Dirac 2022

Joel L. Lebowitz è un fisico matematico ampiamente riconosciuto per i suoi eccezionali contributi alla fisica statistica, alla meccanica statistica e a molti altri campi della matematica e della fisica. Con un esteso elenco di pubblicazioni scientifiche, Lebowitz ha dato molti importanti contributi in diversi campi della fisica. I suoi attuali interessi riguardano problemi di meccanica statistica del non-equilibrio. Lebowitz ha ricevuto molti importanti riconoscimenti nel campo della fisica, tra cui la Medaglia Boltzmann (1992), la Medaglia Nicholson dell'American Physical Society (1994), il Premio Henri Poincaré (2000), il Premio Volterra (2001) e la Medaglia Max Planck (2007).

Elliott H. Lieb è un fisico matematico specializzato in meccanica statistica, teoria della materia condensata e analisi funzionale. Autore prolifico, Lieb ha prodotto in particolare lavori scientifici relativi ai problemi quantistici e classici a molti corpi, alla struttura atomica, alla stabilità della materia, alle disuguaglianze funzionali, alla teoria del magnetismo e al modello di Hubbard. Lieb ha ricevuto numerosi prestigiosi premi in matematica e fisica, tra cui il Premio Heineman per la Fisica Matematica (1978), la Medaglia Max Planck (1992), la Medaglia Boltzmann (1998), la medaglia dell'Istituto Erwin Schrödinger per la Matematica e la Fisica ( 2021) e la medaglia dell'American Physical Society (2022).

David P. Ruelle è un fisico matematico il cui lavoro sulla fisica statistica e sui sistemi dinamici ha dato contributi fondamentali in vari aspetti della fisica matematica. Uno dei suoi risultati più celebrati, ottenuto insieme a F. Takens, ha aperto una nuova e fondamentale visione sulla natura della turbolenza, risolvendo un problema di vecchia data e di non facile soluzione nella fisica statistica del non-equilibrio. Inoltre, grazie all'approccio di Ruelle alla comprensione della turbolenza, per la prima volta si è scoperto come un comportamento complesso potesse derivare genericamente da leggi fisiche semplici. Ha ricevuto il Premio Dannie Heineman per la Fisica Matematica (1985), la Medaglia Boltzmann (1986) e la Medaglia Max Planck (2014) per i suoi successi in fisica teorica.

Sulla Medaglia Dirac dell'ICTP

Assegnata per la prima volta nel 1985, la Medaglia Dirac dell'ICTP viene assegnata in onore di Paul Dirac, uno dei più grandi fisici del 20° secolo e fedele amico del Centro di Fisica di Trieste. Viene assegnata ogni anno in occasione del compleanno di Dirac, l'8 agosto, agli scienziati che hanno dato contributi significativi alla fisica teorica. I vincitori della medaglia Dirac dell'ICTP si aggiungono a un nutrito elenco di premiati che comprende i migliori fisici del mondo, molti dei quali hanno vinto anche premi Nobel, medaglie Fields o premi Wolf. Un comitato internazionale di illustri scienziati seleziona i vincitori da un elenco di candidati nominati. Nel 2023 si svolgerà una cerimonia di premiazione, durante la quale i tre vincitori terranno delle presentazioni sul loro lavoro di ricerca.