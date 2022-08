Disagi sulle strade e in stazione a Trieste il giorno dopo l'incendio

TRIESTE In questo foto servizio di Andrea Lasorte la situazione di domenica in autostrada nei pressi di Duino, dove ieri, sabato 6 agosto, è divampato l'ennesimo incendio. Vigili del fuoco e Protezione civile ancora al lavoro, per quanto l'emergenza sia finita. Odissea per i viaggiatori che anche oggi non hanno potuto prendere il treno ma sono stati serviti dai bus sostitutivi. La circolazione ferroviaria dovrebbe riprendere entro le 22.