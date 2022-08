Il Carso brucia ancora, incendio a Duino: chiusi il raccordo autostradale tra il Lisert e Sistiana e la ferrovia, Canadair in arrivo

Torna l’emergenza incendi sul Carso. Ecco quello che sappiamo finora.

Un grosso incendio è divampato poco dopo le 12.15 nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord. Il rogo si è poi propagato verso San Giovanni di Duino.

Il raccordo autostradale della A4 è stato chiuso in entrambe le direzioni tra il Lisert e Sistiana.

Alle 13.30 è stato attivato il bypass per Villesse per far defluire il traffico al Lisert, dove ci sono 4 km di coda

È stato chiuso anche il tratto ferroviario tra Trieste e Monfalcone

Attivi tre elicotteri e un Canadair è in arrivo

DUINO Non c’è tregua per il Carso. Un nuovo violento incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, 6 agosto, nella zona boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord.

Le squadre e gli elicotteri sul posto:

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Trieste e Monfalcone, il Corpo forestale regionale di Monfalcone e le squadre della protezione civile di Duino,Sgonico,San Canzian e Monfalcone.

Sono stati attivati 2 elicotteri regionali e un elicottero Drago dei vigili del fuoco. In arrivo anche un Canadair partito da genova.

Sul posto sono operative 11 squadre AIB con 38 volontari e 21 mezzi; operative 5 squadre dei vigili del fuoco con mezzi su incendi. Preoccupa prossima evoluzione visto il vento sostenuto.

Il meteo

A preoccupare è anche l’evoluzione del meteo che mostra vento in arrivo nel pomeriggio tanto che il fumo si sta già spostando verso Sistiana e le fiamme a San Giovanni di Duino.

Autostrada, strade e ferrovie:

Il raccordo autostradale è stato immediatamente chiuso in entrambe le direzioni fino al Lisert/ Monfalcone in direzione Venezia e fino a Sistiana in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto ferroviario tra Trieste e Monfalcone. La Strada Costiera, attualmente transitabile, risulta già congestionata dal traffico.

Alle 13.30 Autovie ha proceduto ad attivare il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e a chiudere il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste. Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano al momento 4 chilometri di coda. Qui i veicoli vengono fatti uscire a Monfalcone Est.

Pertanto è stato chiuso tutto il tratto tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste. Rimane chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia.

Il personale di Autovie ha fatto defluire tutti i mezzi presenti nelle aree di servizio di Duino Nord e Sud.

Le code al Lisert

L'incendio sta causando gravi disagi alla circolazione stradale, aggravando una situazione oggi già critica perché da bollino nero per l'auto numero di veicoli di turisti che dal Nord Europa sono diretti al mare, in Slovenia e soprattutto in Croazia. Solitamente

Trieste è proprio uno dei luoghi privilegiati di passaggio per chi è diretto a quelle destinazioni e proviene da Austria, Germania o più a Nord ancora. C'è da considerare inoltre che località come Sistiana e Duino sono mete balneari per molti triestini e per turisti del Fvg e provenienti dall'estero, dunque molto affollate in questi giorni.

