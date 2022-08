Cappellini e caschi a terra: il flash mob per dire No alla chiusura della Wärtsilä a Trieste

Sono oltre un migliaio le persone che hanno preso parte al presidio organizzato dai lavoratori della Wärtsilä di Trieste in piazza della Borsa, organizzato in occasione dello sciopero di 8 ore indetto in tutti gli impianti del Gruppo in Italia. Il momento di maggiore impatto è stata la sistemazione di cappellini e caschetti per terra: il flashmob ne prevede 450, a simboleggiare gli esuberi. Video di Massimo Silvano. Qui l'articolo

03:38