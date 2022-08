Alberi monumentali di Trieste: Ariella Reggio presenta l'Acero Rosso

"Diamo un nome agli alberi monumentali di Trieste": la grande attrice triestina Ariella Reggio ha prestato la sua immagine per promuovere l’Acero Rosso che si staglia nel Giardino Pubblico. Questa specie simboleggia la nobiltà in Cina, il cambiamento in Giappone e la lealtà in America: tutte caratteristiche presenti nella versatilità di questa artista, che onora la città con la sua attività. L'articolo Video di Ludovico Armenio

01:45